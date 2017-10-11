Месси протащил Аргентину на мундиаль, Чили за бортом ЧМ – ВИДЕО

2017-10-11 11:35 | www.oxu.az | 6

Завершился отборочный турнир ЧМ-2018 в южноамериканской зоне.

Как передает Oxu.Az, после Бразилии еще 3 команды завоевали путевки на Чемпионат мира, который пройдет в России в 2018 году.

Все взоры вчера были прикованы к игре Аргентина - Эквадор. Подопечным Хорхе Сампаоли для попадания на мундиаль нужна была только победа. Аргентинцы пропустили гол уже на второй минуте поединка, но отыгрались достаточно быстро. Уже к 20-й минуте команда вела в счете благодаря двум голам Лионеля Месси. Во второй половине лидер сборной забил еще один мяч.

Компанию Аргентине составили Уругвай и Колумбия. Чили после поражения от Бразилии остались за бортом мундиаля, а занявшая 5-ое место сборная Перу попала в стыковые матчи, где сыграет с Новой Зеландией.