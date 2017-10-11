Беларусь намерена активно сотрудничать с Азербайджаном в Группе поддержки Шелкового пути

2017-10-11 13:15 | www.trend.az | 6

Беларусь намерена активно сотрудничать с Азербайджаном в Группе поддержки Шелкового пути, которая была создана в ПА ОБСЕ во время проведения в Минске 26-й летней сессии Парламентской ассамблеи. Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Октаем Асадовым, передает корреспондент Белта.

Владимир Андрейченко напомнил, что азербайджанская сторона внесла предложение, а Беларусь выступила соучредителем Группы поддержки Шелкового пути в ПА ОБСЕ. По мнению спикера, это очень важный проект с экономической точки зрения, а также с учетом того, что в Беларуси создан Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".

По словам председателя Палаты представителей, белорусская сторона рассчитывает на активное сотрудничество в этой группе. В том числе представители Беларуси планируют принять участие в конференции, посвященной Группе поддержки Шелкового пути, которая пройдет в Баку. "Важно, чтобы повестка дня включала больше экономических, инвестиционных, логистических проектов", - убежден спикер.