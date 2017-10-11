В Сочи проходит саммит глав государств СНГ

2017-10-11 14:50 | www.apa.az | 3

В российском городе Сочи начался саммит глав государств СНГ.

Как сообщает командированный в Сочи спецкор АПА, сначала на мероприятии, где также участвует президент Азербайджана Ильхам Алиев, главы государств провели встречу в узком формате.

Лидеры проведут обмен мнениями вокруг основных вопросов сотрудничества в рамках СНГ. Основное внимание будет уделено повышению эффективности будущей деятельности организации, его исполнительных структур и органов. Также будет принято решение о передаче Таджикистану председательства в СНГ в 2018 году.

На заседание планируется подписание ряда многосторонних документов: углубление в рамках СНГ сотрудничества в гуманитарно-культурной, правоохранительной и военной сферах. Кроме того, будет принято заявление об оказании поддержки институту семьи и традиционным семейным ценностям.