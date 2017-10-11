Начался суд над отравившей свою малолетнюю дочь женщиной

2017-10-11 14:52 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой были уточнены анкетные данные обвиняемой. Судебное рассмотрение назначено на 18 октября.

Отметим, жительница села Хил Гусарского района Гюльнара Сейпуллаева обратилась в полицию и заявила, что ее дочь Сейпуллаева Луиза (2012 г.р.) скоропостижно скончалась. В результате расследования было установлено, что девочку убила ее мать. Во время допроса Л.Сейпуллаева призналась, что отравила свою дочь, дав ей молоко, смешанное с средством против насекомых.