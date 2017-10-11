В США предложили ввести новые санкции против России из-за «Хезболлы»

2017-10-11 11:42 | www.oxu.az | 4

Сенатор США от Демократической партии Брендан Бойл выступил с предложением ввести в отношении России новые санкции в связи с якобы оказанием военной поддержки организации «Хезболла» в Сирии, передает Oxu.Az со ссылкой на RT.

«Обеспечивая организацию «Хезболла» современным вооружением и поддержкой с воздуха, Россия повышает её авторитет и мощь, с помощью которой эти безжалостные тираны наносят вред нашим союзникам, таким как Израиль, и невинным гражданам во всём регионе», - говорится в тексте документа.

Данная инициатива была одобрена в комитете по международным делам палаты представителей США.

Н.О.