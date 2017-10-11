Интеграцию Грузии в НАТО обсудят в Батуми

2017-10-11 13:33 | www.trend.az | 5

Заседание Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы (SEDM) в среду открылось в Батуми.

Как сообщили журналистам в пресс-службе грузинского Министерства обороны, республика впервые принимает заседание как полноценный участник SEDM, передает "Грузия Online".

Заседание открыл министр обороны Грузии Леван Изория, который заявил, что "платформа Совета министров обороны стран Юго-восточной Европы на фоне современных вызовов безопасности дает уникальную возможность усиления региональной безопасности и обороноспособности".

По информации пресс-службы, темой заседания является консолидация в вопросе сотрудничества между странами региона в направлении содействия миру и безопасности в регионе, а также интеграции в евроатлантические структуры.

В пресс-службе напомнили, что Грузия стала членом SEDM в сентябре 2015 года.

Основа создания SEDM была заложена в 1996 году в ходе встречи при содействии США министров обороны региона в Тиране (Албания). Членами Совета министров обороны Юго-Восточной Европы помимо Грузии являются Албания, Болгария, Хорватия, Македония, Греция, Италия, Румыния, Словения, Турция, Украина, США, Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория. Молдавия имеет статус наблюдателя в SEDM.

Как заявила в среду журналистам первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани, в ходе встречи будут обсуждаться текущие события в Европе и существующие вызовы.