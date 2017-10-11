Азербайджанский театр вернулся из Калмыкии с дипломами

2017-10-11 13:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя успешно принял участие в Первом международном фестивале спектаклей для детей и подростков "Кееда" в городе Элиста (Республика Калмыкия, Россия), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Фестиваль организован Союзом театральных деятелей Российской Федерации и министерством культуры и туризма Республики Калмыкия.

По завершении фестиваля коллективу театра были вручены почетная грамота Управления образования администрации города Элисты, диплом Союза театральных деятелей Республики Калмыкия и диплом фестиваля "Кееда", а также благодарственное письмо правительства Республики Калмыкия.

Напомним, что на фестивале коллектив азербайджанского театра выступил со спектаклем "Tıq-tıq xanım" ("Тыг-тыг ханым"), поставленным народным артистом Агаханом Салманлы по сказке Абдуллы Шаига.

В постановке заняты народный артист Агахан Салманлы, актеры театра Гюнель Мамедова, Айгюн Фаттулаева, Эльнур Гусейнов, Эльнур Керимов, Ильхам Асадов, Мушфиг Алиев, Эльшан Шихалиев.

(Автор: Джани Бабаева)