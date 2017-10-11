Парламенты Беларуси и Азербайджана договорились о создании научного фонда

2017-10-11 13:45 | www.trend.az | 5

Парламенты Беларуси и Азербайджана договорились о создании научного фонда, сообщил сегодня журналистам председатель Милли Меджлиса Октай Асадов по итогам переговоров с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем, передает корреспондент Белта.

Стороны договорились о создании научного фонда парламентских структур. На этом будет задействована специальная рабочая группа, к созданию фонда подключат и академии наук двух стран. Кроме того, парламентарии обсудили развитие сотрудничества в туристической сфере, перспективы отношений между регионами, к которым принадлежат страны. Минск и Баку, по словам Октая Асадова, намерены содействовать тому, чтобы они выходили на новый уровень.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович отметил доверительность и открытость сегодняшней встречи, на которой рассматривались важные вопросы, представляющие взаимный интерес. Спикер поблагодарил парламентариев Азербайджана за активную поддержку белорусской стороны на международных площадках. В качестве примера он привел их голосование по проекту доклада ПАСЕ "Ситуация в Беларуси" в июне. Делегация Азербайджана поддерживала позицию Беларуси в Межпарламентской ассамблее "Восточного партнерства" ЕВРОНЕСТ, на сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которая проходила в Минске в июле. Азербайджанские парламентарии стали соавторами белорусской резолюции "Разработка своевременных и эффективных законодательных, нормативных, административных мер реагирования на появление новых психоактивных веществ".

Парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым прибыла в Беларусь 10 октября. В программе визита, который продлится до 13 октября, встречи с руководством белорусского парламента, премьер-министром Андреем Кобяковым. Стороны обсуждают вопросы, касающиеся развития межпарламентского взаимодействия, торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также другие, представляющие взаимный интерес. Планируется, что азербайджанские парламентарии посетят ряд промышленных предприятий, а также Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.