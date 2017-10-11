Строительство АЭС «Аккую» в Турции начнется в конце года – министр

2017-10-11 13:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Строительство АЭС «Аккую» в Турции начнется в конце текущего года, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, сообщает в среду телеканал TRT Haber.

По его словам, ожидается, что в церемонии закладки фундамента АЭС примут участие президенты Турции и России.

Он отметил, что строительство АЭС «Аккую» предусмотрено завершить в 2023 году.

Отметим, что АЭС "Аккую" — первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate" - "строй-владей-эксплуатируй").

В июне на международном форуме "Атомэкспо-2017" в Москве госкорпорация "Росатом" подписала соглашение об основных условиях вхождения турецких энергетических компаний Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat в капитал проектной компании "Аккую Нуклеар", реализующей проект по строительству АЭС "Аккую". Турецкий консорциум претендует на 49 процентов в "Аккую Нуклеар". Сумма возможной сделки не разглашается, но уже объявлено, что это будет самая крупная инвестиция зарубежных компаний в российские проекты, которые реализуются за ее пределами, и крупнейшая в мире частная инвестиция в атомную энергетику за последние 17 лет.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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