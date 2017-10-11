Председатель Государственного таможенного комитета примет граждан в Шеки

2017-10-11 15:18 | www.apa.az | 3

В соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти, 13 октября в 12:00 председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев примет граждан в Шеки.

Как сообщили АПА-Экономикс в ГТК, на приеме будут выслушаны обращения жителей Шекинского, Гахского, Загатальского, Балакенского районов, касающиеся только таможенных вопросов.

Граждане, желающие принять участие в приеме, могут записаться на прием до 12:00 12 октября по номеру 195 Центра вызовов, по номеру Государственного таможенного комитета: (012) 404-22-00 (координатор - Мамедова Сабина Ханлар гызы) и Балакенского таможенного управления: (022) 295-18-39.