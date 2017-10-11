Ответы на запросы депутатов премьер-министру будут поступать не позднее 15 дней

2017-10-11 12:07 | www.oxu.az | 4

Проекты ответов на запросы депутатов Милли Меджлиса, поступающие премьер-министру и его заместителям, аппаратом Кабмина будут подготовлены не позднее 15 дней.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в «Порядке работы Кабинета министров Азербайджанской Республики», утвержденном указом президента Ильхама Алиева.

Согласно документу, ответы на запросы в адрес других членов Кабмина должны быть даны соответствующим органом центральной исполнительной власти. Для ответа на запросы премьер-министр и по его поручению другие члены Кабмина участвуют на заседаниях Милли Меджлиса.

При обращении Милли Меджлиса в Кабмин относительно вопросов в его полномочиях проект ответа Кабмина на запрос готовится по поручению премьер-министра соответствующим органом (органами) центральной исполнительной власти.

Ответ на запрос Милли Меджлиса со стороны представляющего Кабмин уполномоченного лица представляется на заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики не позднее одного месяца.