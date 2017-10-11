Верховный суд США отклонил иск против миграционного указа Дональда Трампа

2017-10-11 12:15 | www.oxu.az | 4

Верховный суд США отклонил иск Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU), требовавшего отменить миграционный указ президента Дональда Трампа, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Суд отказал в удовлетворении иска ACLU, так как указ был подписан Трампом еще в марте, и его срок действия истек. Суд также должен вынести решение по аналогичному иску от штата Гавайи, требующего отмены указа главы государства о приостановке на 120 дней программы размещения в США беженцев.

Согласно обновленному указу, ограничения на въезд в США теперь касаются граждан Ирана, Сирии, Ливии, Сомали, Йемена, Венесуэлы, КНДР и Чада. Кроме того, ограничительные меры в документе различаются в зависимости от каждой конкретной страны.

Н.О.