Безвизовый режим в Беларуси поспособствовал увеличению числа британских туристов

2017-10-11 13:54 | www.trend.az | 4

Введение пятидневного безвизового режима в Беларуси поспособствовало увеличению числа британских туристов. Об этом сегодня корреспонденту Белта сообщила посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фиона Гибб.

"По сравнению с прошлым годом число туристов из Великобритании, которые посетили Беларусь, увеличилось. Этому поспособствовало введение пятидневного безвизового режима", - сказала Фиона Гибб.

Она отметила, что у Беларуси достаточно высокий туристический потенциал. Особый интерес, считает дипломат, у иностранных туристов могут вызвать исторические и природные объекты. "Я была в Мире, Несвиже, посещала Березинский заповедник - это потрясающие, интересные места, рекомендую побывать там всем. Однако, мне кажется, Беларусь - страна, о которой пока знают немногие, поэтому следует как можно больше о ней рассказывать", - добавила посол.

Фиона Гибб посещает Гомельскую область в рамках двухдневного информационного тура по Полесью. Вместе с ней в поездке принимают участие ее мать, популярный писатель, автор англоязычного путеводителя по Беларуси Найджел Робертс, представители консульств и загранучреждений, туристической индустрии, СМИ, потенциальные инвесторы - всего около 20 человек из Великобритании, Бельгии, Эстонии, России, Украины и Хорватии. Программа маршрута включает экскурсии по Гомелю, Мозырю, национальному парку "Припятский" и Турову.