Международные эксперты провели мониторинг качества услуг мобильной связи в Азербайджане

2017-10-11 13:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Международная компания P3 Communication провела мониторинг качества услуг связи и передачи данных сети ООО Bakcell (оператор мобильной связи), сообщил в среду на пресс-конференции исполнительный директор Bakcell Николай Бекерс.

По словам Бекерса, тестирование было проведено в августе текущего года по всей территории страны, включая населенные пункты и основные автомобильные магистрали. В основном (на 55 процентов) мониторинг охватил такие города, как Баку, Гянджа, Шеки, Ширван, Губа, Мингячевир, Сумгайыт и др. Исследования также проводились в менее крупных городах: Хырдалан, Габала, Хачмаз, Лянкяран и т.д. "В этом году мы основной упор сделали на развитии сети 3G. Параллельно проводилась работа по увеличению числа станций LTE, которых насчитывается одна тысяча. В настоящее время сетью LTE охвачены Баку и Гянджа. Сейчас мы готовим инвестиционный план на 2018 год, где среди приоритетных направлений будут развитие сети LTE и услуг широкополосного доступа к интернету. План в ближайшее время будет представлен акционерам",- сказал Бекерс. По результатам тестирования Bakcell получила самую высокую оценку в Азербайджане по общей производительности сети. В настоящее время число базовых станций оператора превышает 6,5 тысячи единиц. Сеть компании охватывает 99 процентов населения и 93 процента территории страны (за исключением оккупированных территорий). (Автор: Гусейн Велиев)