Открывая Германию: жемчужины Баварии - Бад-Айблинг и Прин-ам-Кимзе – ФОТО

2017-10-11 12:20 | www.oxu.az | 4

Бавария – это не только Мюнхен, но и десятки других исторических городов, расположенных в семи административных округах этой крупнейшей в Германии земли. Мы посетили два из них - Бад-Айблинг и Прин-ам-Кимзе в Верхней Баварии, каждый со своими уникальными особенностями и достопримечательностями. Относящиеся к альпийскому региону, эти курортные городки славятся возможностями в области оздоровительного и спа туризма, семейного и активного отдыха на природе. Так, Бад-Айблинг - старейший грязевой курорт страны, а в Прин-ам-Кимзе широко практикуется метод водолечения Кнайпа. Кроме того, в Прин-ам-Кимзе на берегу одноименного озера находится самый дорогой и помпезный из замков баварского короля Людвига II. Однако, обо всем по порядку!

Лечебный парк и черное золото

Добраться в Бад-Айблинг из Мюнхена несложно: поезд домчит вас сюда за 40 минут. Этот прелестный курортный альпийский городок с численностью населения менее 20 тысяч человек, словно создан для размеренного отдыха и восстановления сил. Утопающий в зелени Бад-Айблинг встречает гостей журчанием ручьев и пением птиц в старинном парке, вплотную подступающем к железнодорожной станции. Кюрпарк или в переводе на русский - «Лечебный парк», действительно оправдывает свое название. В этом заложенном более 100 лет назад уголке благоденствия запрещено кататься на велосипедах и играть в шумные игры, чтобы не нарушать покоя отдыхающих. Здесь произрастает около 1200 деревьев, имеется красивый пруд с фонтаном, обширные лужайки и даже вольеры с певчими и декоративными птицами. Ажурные мостики, перекинутые через небольшие речки, и деревянные скамьи придают парку дополнительный шарм. Но больше всего нам запомнились удивительные тематические клумбы, разбитые в парке. Например, «Сад здоровья» предлагает посетителям возможность взглянуть на целебные растения, названия которых обывателям больше знакомы по аптечным сборам. И вправду, любопытно было посмотреть, как выглядят тысячелистник обыкновенный, мелисса, шалфей или настурция, так сказать, в свежем виде. Пояснительные таблички с иллюстрациями и информацией о лечебных свойствах растений помогут распознать, что есть что в этом буйном разнотравье. Отдельная зона посвящена водной и болотной флоре, высаженной в небольших контейнерах.

Главное, чем славится курорт Бад-Айблинг – это грязелечение. «Черное золото» - так здесь называют уникальную болотную грязь, которая уже более 160 лет добывается в Бад-Айблинге и успешно используется для лечения различных заболеваний. Разведенная водой и прогретая грязь используется как для принятия ванн, так и в виде обертываний и аппликаций на различные участки тела. Эффективность применения грязи в Бад-Айблинге основана на точном научном знании ее благоприятного химического состава и физического воздействия. Грязь хорошо сохраняет тепло и медленно остывает, благодаря чему температура тела пациента в ванной быстро увеличивается, что стимулирует защитные реакции и активизирует самовосстановление организма. Кроме того, в грязи содержится более 250 гормонов и минералов, которые очень полезны для здоровья. Лечебная грязь может использоваться по широкому спектру показаний, прежде всего в ортопедических и ревматологических областях, помогает при артрозе, ишиасе, подагре, ревматизме, периферических нарушениях кровообращения, остеопорозе, заболеваниях предстательной железы и мочевого пузыря, гинекологических заболеваниях и лечении детей. Имеются показания и для онкологических больных. В целом, грязь борется с воспалениями, помогает против боли, активирует мышцы и стимулирует обмен веществ. Разумеется, грязь используется только один раз, и после процедуры возвращается обратно в природу. Практикуют грязелечение в целом ряде клиник Бад-Айблинга, среди которых неврологическая клиника - одна из крупнейших в Европе, онкологическая, реабилитационная, несколько многопрофильных и т.д.

Говорят находиться в грязевой ванне весьма приятно – испытываешь эффект, напоминающий невесомость. Не беремся судить, не пробовали, но зато мы смогли посетить другую важную достопримечательность Бад-Айблинга – одноименный термальный комплекс, отметивший в этом году свое 10-летие. Вода, которая используется в нем, поступает с глубины почти 2500 метров и насыщена фторидом и йодом. Внутри термальный комплекс Бад-Айблинга поделен на несколько зон с бассейнами, хамамом и саунами которые позволяют посетителям в полной мере испытать благотворное влияние этой лечебной воды.

Из-за близости к Мюнхену (порядка 60 км), Бад-Айблинг считается подходящим местом, для тех, кто желает побыть на лоне природы, при этом, не отдаляясь от столицы. Цены в Бад-Айблинге ниже, чем в Мюнхене, в том числе на проживание в отелях. Помимо лечебных процедур здесь можно наслаждаться традиционной баварской кухней, кататься на велосипеде, совершать конные прогулки, играть в гольф, посещать музеи и культурные мероприятия, среди которых ежегодный международный фестиваль игры на гитаре, проходящий в ноябре.

Метод Кнайпа или сила воды

А нам пора отправляться дальше, в другой курортный регион Баварии - Прин-ам-Кимзе, где практикуют свои методы исцеления. Эта живописная коммуна раскинулась в предгорье Альп на берегу самого большого в Баварии озера Кимзе, которое за размеры именуют Баварским морем, примерно в 38 км от Бад-Айблинга и 87 км от Мюнхена.

Основной системой профилактики и лечения, которую взяли на вооружение в клиниках Прин-ам-Кимзе является метод Кнайпа. Собственно это единственный сертифицированный курорт Верхней Баварии, где проводят лечение по методу Кнайпа. Здесь действует клуб Кнайпа, участники которого устроили нам теплый прием, охотно рассказав и продемонстрировав практические способы применения этой эффективной теории. Между тем, Себастьян Кнайп, который родился в 1821 году в небольшой баварской деревушке, и не помышлял заниматься врачеванием. Он учился на священника, когда в возрасте 26 лет у него обнаружили туберкулез легких – в то время такой диагноз был равноценен приговору. Волей случая в руки молодого человека попала книга о целебных свойствах холодной воды, одного из основателей гидротерапии в Германии врача Иоганна Хана (1696-1773 гг.). Рассудив, что терять ему нечего, Кнайп решил на себе испробовать воздействие холодной воды, регулярно на несколько секунд окунаясь в ледяные воды Дуная, после чего совершая энергичную пробежку. Уже в первые несколько дней такой практики Кнайп почувствовал невероятный прилив сил и бодрости, и совсем скоро врачи констатировали, что болезнь отступила.

Начиная с 1852 года, Себастьян Кнайп усовершенствует метод лечения водой, дополняя его другими средствами терапии, и очень быстро приобретает массу последователей и благодарных пациентов. Сегодня методика Кнайпа широко применяется во всем мире. Мы не раз встречали в спа-центрах при отелях мелкие бассейны с прохладной и теплой водой для контрастных ножных ванн, но и помыслить не могли, что нам выпадет шанс познакомиться с методом Кнайпа на его родине в Баварии.

Итак, теория здоровья по Кнайпу зиждется на пяти столпах: воде, растениях, упражнениях, питании и балансе. «Вода – наиболее важный источник здоровья человека и самый доступный», говорил Кнайп, который разработал более 120 способов профилактики и лечения водой. Самыми универсальными являются контрастные ножные и локтевые ванночки. В Прин-ам-Кимзе повсюду можно увидеть мелкие бассейны с водой для контрастных ванн – во дворах домов, учреждений, в парках и т.д. Один такой бассейн мы даже встретили во время прогулки по лесу! И, конечно, есть они во дворе клуба Кнайпа, участники которого регулярно практикуют гидротерапию. В основном это люди в возрасте 60-80 лет, мужчины и женщины, все как один энергичные и подтянутые. В любое время года, несколько раз в день, будь то дома или на улице, они засучивают рукава и погружают локти на несколько минут в холодную воду. Или же проделывают то же самое со ступнями. Этот метод является мощным стимулятором иммунной системы и надолго заряжает организм энергией. Но для закрепления эффекта, необходимо придерживаться всех основ теории Кнайпа. Болезнь лучше предупреждать, чем лечить, считал Кнайп, и советовал наряду с гидротерапией, использовать целебные свойства растений, больше двигаться и заниматься спортом, употреблять в пищу много сезонных характерных для той или иной местности овощей и фруктов, и во всем придерживаться умеренности (баланса).

С этими утверждениями трудно не согласиться, сегодня они звучат как прописная истина, однако во времена Кнайпа такие взгляды были передовыми. А нам вдруг подумалось, что Европа пришла к осознанию пользы от регулярного использования холодной воды только в последние 200-300 лет, тогда как Ислам уже более 1700 лет учит людей омывать перед молитвой лица, руки и ноги пять раз в день, где бы они не находились и в любое время года…

Мужской остров и недостроенный дворец

Озеро Кимзе является центральной достопримечательностью Прин-ам-Кимзе, пленяя всех сиянием лазурной глади, в обрамлении альпийских вершин и красотой уединенных островов. Два острова – Фрауенинсел и Херренинсел («женский» и «мужской»), расположенных друг против друга, привлекают особое внимание туристов. На «женском» острове, с численностью населения примерно 300 жителей (самая маленькая община Баварии), обосновалась коммуна творческих людей – художников и ремесленников, а также расположен старинный монастырь, возрастом более 1200 лет. А более крупный «мужской» остров знаменит роскошным дворцом Херренкимзе, построенным последним баварским королем Людвигом II. Туда мы и отправились на прогулочном пароме.

Прокатиться до озерной пристани можно на настоящем старинном паровозе, построенном между 1887 и 1888 годами – единственном в мире, который до сих пор функционирует. Он стартует от центральной железнодорожной станции Прин-ам-Кимзе, доставляя пассажиров прямиком к месту посадки на паром. Прогулочный флот на озере Кимзе функционирует уже более 160 лет, курсируя между побережьем и островами. В его арсенале свыше 15 судов – от исторических деревянных, до фешенебельных современных, оснащенных по последнему слову техники.

Полчаса ходу по волнам и вы на острове. Дорога от пристани к комплексу Херренкимзе пролегает вдоль живописных лугов с пасущимися на них лошадьми и лесопарковой зоны. Вы можете прогуляться до дворца пешком или же прокатиться на конной повозке, как это было принято во времена Людвига II.

Король Баварии Людвиг II, взошедший на престол в 1864 году в возрасте 18 лет, очень быстро разочаровался в политике и больше времени посвящал своему увлечению театром и искусством. Образцом для подражания для Людвига II стал король Франции Людовик XIV, живший почти за 200 лет до него. Как дань уважения своему кумиру Людвиг II решил воздвигнуть замок по образцу Версальского дворца, служившего резиденцией французских королей. Местом для строительства король Баварии выбрал прекрасный уединенный остров на озере Кимзе. В итоге этот комплекс намного превзошел оригинал по пышности убранства. Так, парадная спальня дворца является самым дорогим помещением XIX века. Изящные фарфоровые предметы в ее интерьере исполнены первой в Европе фарфоровой мануфактурой саксонского города Майсен, для которой этот заказ до сих пор является самым большим из когда-либо полученных, а декоративная вышивка по объему и качеству не имеет себе равных. Поражает также большая зеркальная галерея дворца, в 17 зеркалах которой отражается свет 1848 свечей, установленных в 44 позолоченных канделябрах и 33 люстрах. Не уступает версальскому и дворцовый парк, гордостью которого являются грандиозные фонтаны и скульптурные композиции.

Но, пожалуй, главной исторической ценностью замка Херренкимзе является тот факт, что он так и остался незавершенным. Расточительство короля почти полностью опустошило казну государства. И на момент внезапной смерти Людвига II, 50 из 70-ти комнат дворца все еще были не достроены. А это значит, что посетителям предоставляется уникальная возможность увидеть технологию строительства тех времен. Чертежи и рабочие пометки на оштукатуренных стенах, не раскрашенные эскизы к эпическим картинам на потолке, бетонные лестницы и кирпичная кладка без отделки – все это вызывает не меньший интерес, чем роскошные интерьеры законченных и обставленных комнат.

Помимо дворцового комплекса, на острове Херренинсел расположен Августинский мужской монастырь, заложенный около 1125 года, который на протяжении веков не раз достраивался и перестраивался. С 10 по 24 августа 1948 года в помещениях бывшего монастыря произошло важное событие – заседание известных политиков в целях создания Федеральной конституции и законодательства нового немецкого государства. Сегодня здесь располагается Музей конституции.

Вместо послесловия

Вернувшись в Прин-ам-Кимзе полные впечатлений после посещения острова, мы решили завершить насыщенный день походом в местный термальный комплекс Prienavera, расположенный на побережье озера Кимзе. Немцы обожают водные процедуры, и данный комплекс с множеством бассейнов и саун является наглядным тому подтверждением. Стоит ли говорить, что наряду с обычными, в комплексе присутствуют и контрастные ножные бассейны для терапии по методу Кнайпа?!

Насладившись гостеприимством баварцев, мы покидаем этот сказочный край и направляемся в Мюнстер – город земли Северный Рейн-Вестфалия, который называют городом студентов. Основным средством передвижения здесь служит велосипед, а с башни городской церкви до сих пор каждую ночь трубит в рог глашатай, как во времена средневековья. Об этом и многом другом мы расскажем вам в одном из наших следующих репортажей. Не пропустите!

Эмиль Эюбов, АЗЕРТАДЖ

Фотографии: Э. Ибрагима

