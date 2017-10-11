Бунт в мексиканской тюрьме, есть погибшие

2017-10-11 12:27 | www.oxu.az | 4

На севере Мексики, в тюрьме штата Нуэво-Леон, 13 человек погибли и восемь получили ранения в результате конфликта двух враждующих группировок, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Бунт начался с драки между участниками двух банд.

Отправленные на подавление беспорядков спецсилы были вынуждены применить стрельбу на поражение.

Точное число заключенных, погибших от действий властей, пока неизвестно.

Чтобы заблокировать доступ полиции, преступники устроили пожар.

Н.Г.