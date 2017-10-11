В ООН назвали возможную причину нападения на рохинджа в Мьянме

2017-10-11 14:01 | www.trend.az | 4

Нападение на представителей народности рохинджа в Мьянме были хорошо организованы и направлены на выдворение людей из страны с невозможностью вернуться обратно, говорится в докладе группы экспертов офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном в среду, передает РИА Новости.

Группа экспертов УВКПЧ ООН находилась в Бангладеш, в Кокс-Базаре с 14 по 24 сентября и провела 65 опросов, на основе которых был подготовлен представленный доклад. Эксперты при этом не посещали Мьянму.

"Та манера, с которой уничтожались деревни, дома и частная собственность рохинджа в штате Северный Ракхайн, указывает на то, что это было хорошо организовано и скоординировано, что противоречит предположению о том, что это был только сопутствующий ущерб от военной операции после предположительной атаки на полицейские участки и штаб-квартиры войск в штате", — говорится в документе.

Эксперты приходят к выводу, что вооруженные силы Мьянмы намеренно запугивали представителей народности, чтобы у них не возникло желания вернуться.

Согласно опубликованной информации, военные Мьянмы действовали в координации с вооруженными буддистами, проживающими в Северном Ракхайне. Во время операции сжигались не только дома, но и посевы, склады и даже деревья, чтобы рохинджа было не куда возвращаться. Ряд опрошенных беженцев заявили о том, что военные по громкой связи призывали рохонджа уходить из Мьянмы. Свидетели, говорится в докладе, рассказали об изнасилованиях, пытках, массовых убийствах, в том числе о гибели из-за взрывов, пожаров и случайных пуль. Утверждается, что военные Мьянмы также целенаправленно нападали на учителей и духовных лидеров рохинджа.

В УВКПЧ ООН выразили глубокую озабоченность безопасностью "сотен тысяч рохинджа, которые остаются в штате Северный Ракхайн" и призвали власти Мьянмы незамедлительно предоставить доступ в пострадавшие районы для гуманитарных организаций и экспертов в области прав человека.