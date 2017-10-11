Самед Сеидов: «Принятые сегодня в отношении Азербайджана резолюции постыдные для ПАСЕ документы»

2017-10-11 15:43 | www.apa.az | 4

«Сегодняшние обсуждения в ПАСЕ еще раз показали, что разные группы, в частности поддерживаемые армянами лица, попытались серьезным образом раскритиковать Азербайджан. Представьте, не присутствующие в большинстве случаев на заседаниях ПАСЕ все лица пришли сюда и не захотели упустить такую возможность».

Как сообщает европейский корреспондент АПА, об этом заявил глава делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов.

По его словам, эти лица поставили перед собой ясную цель – создать в стенах Совета Европы антиазербайджанское лобби, развернуть кампанию ненависти к Азербайджану.

«Они озвучили здесь ложные, сфальсифицированные, невероятные факты об Азербайджане. Отмечу один факт. Проводимые в стране правовые реформы, назначения судей, совершенствование законодательства было принято всеми государствами и это неоспоримый факт. Но, добавление в доклад слов «В Азербайджане надо начинать проводить правовые реформы» говорит о том, что либо они вообще ничего не знают об идущих в Азербайджане процессах, либо они специально выдвигают против Азербайджана необоснованные требования. Их цель на сегодняшних обсуждениях – создать пропасть между Азербайджаном и Советом Европы. Но они не смогли добиться этого. Потому что и делегация Азербайджана, и ряд депутатов ПАСЕ в своих выступлениях указали на конкретные факты развития, позицию, роль Азербайджана, а также рассказали о проведенной нашей страной работе. Главное, что и здесь они поняли, что генсек Совета Европы, отложив в сторону десятки тысяч неисполненных работ в ЕСПЧ, занимается только одним делом – нанести удар по авторитету, позиции Азербайджана. Мы здесь подняли и этот вопрос».

По словам Сеидова, за некоторыми выступлениями стоят деньги армянского лобби.



«Мы конкретно заявляем, что день и ночь ведется работа для того, чтобы наладить диалог с некоторыми странами, а в отношениях с Азербайджаном стараются создать пропасть. Эти попытки осуществляются неспроста, за ними стоят силы, враждебно настроенные по отношению к Азербайджану. Однако кампания, основанная на лжи и клевете, никогда не сможет принести результатов. Азербайджан продолжает свою работу, доводит истину как до сведения депутатов ПАСЕ, так и до сведения европейской общественности. Сегодня Азербайджан является сильным и независимым государством. Совет Европы, ПАСЕ более заинтересованы в налаживании отношений с Азербайджаном, чем Азербайджан с ними. Потому что они понимают, без Азербайджана, без его философии, объединяющей Восток и Запад, не может существовать и сама ПАСЕ»,-сказал он.



Он также подчеркнул, что некоторые силы пытаются отрицать проводимые в Азербайджане реформы, помощь, оказываемую в стране беженцам и вынужденным переселенцам.



«В целом, сегодня мы являемся свидетелями того, что ПАСЕ проводит политику и демонстрирует поведение, сущность которых заключается в попытке представить белое черным. Уверен, что принятые сегодня доклады – это документ, который ляжет позором на ПАСЕ. Особо хочу отметить принятый от имени Комитета по правам человека документ под названием «Председательство Азербайджана в Совете Европы: о состоянии очередных шагов, которые будут предприняты в сфере соблюдения прав человека». Хочу сказать об этом со всей ответственностью. Потому что, искусственное нагнетание напряженности, внесение в доклад далеких от истины фактов, превращает его в несерьезный документ. Азербайджан, как независимое государство, не может работать с таким документом », - заявил Сеидов.