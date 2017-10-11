Жириновский хочет помериться IQ с Трампом и Тиллерсоном

2017-10-11 12:34 | www.oxu.az | 4

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов помериться коэффициентом своего интеллекта (IQ) с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Как передает Oxu.Az, его слова приводит ТАСС.

«Вот Трамп предложил сравнить IQ свой и [IQ] Тиллерсона. Я бы себя еще добавил, на троих давайте сравним IQ. Вы во главе огромной Америки, и вот давайте от России тоже [в исследовании будет участник]», - сказал лидер либерал-демократов.

По мнению политика, сравнительное исследование коэффициентов интеллекта должны провести ученые.

«Заложить [в исследование] все выступления, словарный запас, затронутые темы. Сразу будет видно, машина покажет у кого чего больше», - предложил он.

Жириновский также выразил уверенность в том, что в Соединенных Штатах «не смогли получить те знания, которые имеем мы в России».

Накануне Трамп в опубликованном интервью журналу Forbes предложил сравнить свой коэффициент интеллекта и IQ госсекретаря Рекса Тиллерсона. Так он отреагировал на информация СМИ о том, что госсекретарь якобы назвал его «болваном». «И я могу сказать вам, кто победит», - цитирует его агентство.

Н.О.