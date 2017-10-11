Завтра будет дождливо

2017-10-11 12:45 | www.oxu.az | 3

В четверг, 12 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром местами возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер ночью и утром временами усилится.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшероне составит ночью 13-15, днем - 16-19, в Баку ночью - 13-15, днем - 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем - 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, местами интенсивные. Западный ветер местами временно усилится. Температура воздуха ночью составит 9-14, днем - 15-20, в горах ночью 2-6, днем - 6-11 градусов тепла.

A.M.

