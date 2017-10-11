Германия инвестировала в Азербайджан $460 млн. (версия 2)

2017-10-11 14:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Прямые инвестиции Германии в Азербайджан составили 460 миллионов долларов, сказал в среду заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев на азербайджано-германском бизнес-форуме.

По его словам, все эти инвестиции были вложены в ненефтяной сектор экономики Азербайджана.

В свою очередь, по словам Бабаева, прямые инвестиции Азербайджана в Германию составили 120 миллионов долларов.

"Объем инвестиций со стороны Германии подтверждает интерес к ненефтяному сектору Азербайджана. Конечно же, эти цифры не отражают весь потенциал, существующий между нашими странами. Но думаю, что развитие товарооборота между нашими странами положительно скажется и на инвестициях. Отмечу, что за восемь месяцев товарооборот между Азербайджаном и Германией превысил 500 миллионов долларов", - сказал Бабаев, добавив, что в настоящее время в Азербайджане действуют 200 компаний с немецким капиталом.

(Автор: Анвар Мамедов)