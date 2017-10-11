Движение по двум строящимся мостам могут открыть в Астане в 2018 году

2017-10-11 14:12 | www.trend.az | 3

В Астане запуск проезда по двум строящимся в городе мостам при условии полного финансирования проекта планируется начать в 2018 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас разыгрываем конкурс (по строительству) улицы 27-ой. 27-ая пробивается у нас. В этом году начали строительство двух мостов через канал (Нура-Ишим - Казинформ) и через реку Ишим. Планируем в следующем году запустить проезд», - сказал руководитель Управления автомобильных дорог города Астаны Асхат Карагойшин в ходе круглого стола «Перспективы развития окраин города: качество дорожного покрытия и состояние дворовых территорий, соответствующих столичному уровню».

Планируемая к строительству автомобильная дорога и возводящийся в настоящее время мост напрямую свяжут по новому маршруту право- и левобережья Астаны.

«Получается, мы этой дорогой придем на (улицу Шамши - Казинформ) Калдаякова. Калдаякова будет выходить на район BI Village», - отметил глава горуправления автодорог.

При этом Асхат Карагойшин подчеркнул, что реализация проекта, следовательно, запуск движения по улице и мостам возможно только при его полном финансировании.