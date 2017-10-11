Путин: «Мы должны повысить эффективность СНГ»

2017-10-11 15:55 | www.apa.az | 2

«Повестка саммита весьма насыщенна. Мы наметим дальнейшие пути укрепления взаимодействия в рамках СНГ, обменяемся мнениями о том, что следует предпринять для повышения эффективности Содружества и его структуры».

Как сообщает командированный в Сочи спецкор АПА, об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с главами стран СНГ в узком составе.

Он подчеркнул, что особое внимание будет уделено экономической тематике: «Мы обсудим шаги, направленные на углубление торговых и инвестиционных связей, а также на устранение существующих барьеров для движения товаров и услуг. У нас есть все возможности для запуска новых, крупных, взаимовыгодных деловых проектов. В ходе саммита предстоит утвердить ряд важных решений в гуманитарной области. Убеждены, что их реализация будет способствовать укреплению добрососедских связей между нашими странами и народами», - отметил президент России.

Затем выступил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев и объявил программу саммита.

После встречи в узком составе, лидеры СНГ проведут встречу с участием делегаций.