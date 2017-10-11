AccessBank: Стабилизация курса маната ускорила процесс дедолларизации

2017-10-11 15:58 | www.apa.az | 2

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщила директор департамента корпоративного банкинга AccessBank Гюнай Джалилова в рамках азербайджано-германского бизнес-форума.

По ее словам, рост цен на нефть с 30 до 50 долларов и регулирующие шаги со стороны правительства стали причиной стабилизации курса национальной валюты: «Стабилизация курса маната дает возможность восстановить кредитование в национальной валюте. Правда, низкие процентные ставки по кредитам в инвалюте делают их более привлекательными. С этой точки зрения мне хотелось бы особо отметить экспортные компании, которые получают прибыль в иностранной валюте».

Гюнай Джалилова добавила, что стабилизация курса маната ускорила процесс дедолларизации. «Мы видим рост объема депозитов в манатах».