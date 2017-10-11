ОБСЕ проведет мониторинг на линии фронта

2017-10-11 12:50 | www.oxu.az | 4

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 12 октября на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огниен Йович.

A.M.

