KPMG готовит предложения по деятельности кредитно-гарантийного фонда в Азербайджане

2017-10-11 14:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Компания KPMG Azerbaijan до конца недели представит рекомендации по функционированию кредитно-гарантийного фонда, сказал в среду управляющий партнер компании Мурат Каракаш на азербайджано-германском бизнес-форуме.

"Мы подготовили последние рекомендации и предложения по деятельности кредитно-гарантийного фонда и до конца недели предоставим их в Совет финансовой стабильности", - сказал Каракаш.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 сентября подписал указ, предусматривающий создание ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана".

Согласно указу, кредитно-гарантийный фонд будет предоставлять гарантию на манатные кредиты предпринимателей, привлеченные в уполномоченных банках. В случаях и порядке, определенном главой государства, фонд также будет предоставлять субсидии на часть процентной ставки кредитов.

Для решения вопросов по созданию кредитно-гарантийного фонда, в том числе для подготовки порядка выдачи гарантии для кредитов, предоставления субсидий и других вопросов, создается рабочая группа, в которую войдут:

Камиль Гейдаров (глава рабочей группы) - заведующий сектором монетарных и фискальных вопросов Отдела по экономической политике и вопросам промышленности Администрации Президента Азербайджана

Члены рабочей группы:

Асиф Гасымов - директор департамента исследований Центрального банка Азербайджана

Асим Зульфугаров - директор департамента стратегических услуг, заместитель исполнительного директора Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана

Самир Гумбатов - заведующий отделом по развитию Национального фонда поддержки предпринимательства Азербайджана

Халид Ахадов - председатель правления Международного банка Азербайджана

Джалал Гасымов - председатель Наблюдательного совета Kapital Bank

Нуран Керимов - управляющий партнер Deloitte & Touche

Вугар Алиев - исполнительный директор KPMG Azerbaijan

(Автор: Анвар Мамедов)