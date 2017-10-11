Азербайджан достиг экономического развития благодаря успешной политике - депутат

2017-10-11 14:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Речь Президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам, важна с точки зрения оценки реалий периода, и показывает, что выполнение поставленных задач находится в центре пристального внимания главы государства. Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Таир Рзаев.

Депутат отметил, что, доведя до внимания успешную реализацию многих проектов, программ и дорожных карт, глава государства дал важные поручения. «Поручения, которые были даны по развитию ненефтяного сектора, сельского хозяйства, производству конкурентоспособной продукции, росту экспорта, промышленного производства, обеспечению занятости, улучшению социального благосостояния людей, а также поставленные задачи еще раз показали твердую приверженность динамичному развитию экономики», - сказал он.

По итогам девяти месяцев ненефтяная экономика выросла на 2,5 процента, ненефтяная промышленность – на 3,1 процента, сельское хозяйство – на 2,8 процента, отметил Рзаев. «Рост внешнего торгового оборота на семь процентов, доведение уровня валютных резервов до 42 миллиардов долларов должны расцениваться как результат успешной политики, проводимой главой государства», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)