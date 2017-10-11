Россия пригрозила выслать еще 150 американских дипломатов

2017-10-11 13:00 | www.oxu.az | 4

"Москва рассматривает различные варианты ответа на ситуацию вокруг российской дипсобственности в США и не исключает, что потребует от Вашингтона «установление реального паритета по числу сотрудников диппредставительств".

Как передает Oxu.Az, об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко.

По словам дипломата, в Москве рассматривают возможность "сократить число сотрудников дипмиссии США в России до 300 человек или ниже". В конце июля Россия предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек, оставив 455 сотрудников.

"Если они вели себя подобным образом, значит, они согласны с тем, что мы можем поступить зеркально с их загранучреждениями в России. Что касается конкретных мер, то мы их рассмотрим, и если это потребуется, они будут применены", - пояснил Борисенко.

Н.О.