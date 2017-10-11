Глава Госкомтаможни прокомментировал причину подорожания сливочного масла в Азербайджане (версия 2)

2017-10-11 14:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сегодняшняя реальность состоит в том, что сливочное масло дорожает на мировых биржах, что и является основном фактором, влияющим на цену импортируемого в Азербайджан масла, сказал в среду журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев.

"Основным поставщиком масла в Азербайджан является Новая Зеландия, где цены продолжают расти. Наша задача заключается только в таможенном оформлении импортируемой и экспортируемой продукции", - сказал Алиев.

Ранее импортеры сливочного масла обратились к потребителям с совместным обращением, где отмечалась, что стоимость сливочного масла в Новой Зеландии, откуда его импортирует Азербайджан, в сентябре выросла более чем вдвое по сравнению с январем 2016 года.

"В сентябре стоимость масла в Новой Зеландии выросла более чем вдвое по сравнению с показателем на январь 2016 года, на 85 процентов - по сравнению с сентябрем прошлого года и на 30 процентов - с начала 2017 года. В настоящее время стоимость тонны сливочного масла составляет 6 100-6 200 долларов, и тенденции роста продолжаются", - говорилось в обращении.

Согласно обращению, продукция, находящаяся в продаже в Азербайджане в настоящее время, была приобретена, когда стоимость тонны масла составляла 5 200 - 5 450 долларов.

Доставка масла из грузинского порта Поти в Баку обходится примерно в 70-80 долларов за тонну. Кроме того, импортируемое в страну сливочное масло облагается таможенными пошлинами и налогами в размере 36 процентов. Таким образом, стоимость поступления на склад импортера одного килограмма сливочного масла обходится в 7,18-7,52 доллара, или 12,21-12,78 маната. Стоит также учесть расходы на его хранение и распределение по торговым сетям, маркетинг, зарплаты, социальное страхование, налоги и другие расходы. Кроме того, пункты розничной продажи масла также осуществляют расходы на зарплату, соцстрахование, электроэнергию и так далее. Учитывая все эти расходы, оптовая стоимость килограмма сливочного масла, произведенного в Новой Зеландии, формируется в пределах 15,02-15,97 маната, а розничная - 15,9-17,1 маната.

Официальный курс на 11 октября составляет 1,7003 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)