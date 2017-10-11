Мобильный оператор Азербайджана рекомендует временно перейти на 2G

2017-10-11 14:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Перебои, связанные с предоставлением компанией Azercell Telecom голосовых услуг посредством сети 3G, будут устранены в ближайшие часы, говорится в среду в сообщении компании.

Перебои с предоставлением услуг голосовой связи наблюдаются в Баку в основном у абонентов, пользующихся голосовой связью в сетях третьего поколения.

В связи с этим Azercell рекомендует абонентам, пользующимся преимущественно услугами голосовой связи, выбрать на мобильном устройстве сеть 2G.

"Услуги передачи данных по сетям 3G и 4G предоставляются в полном объеме. Голосовые сервисы будут возобновлены в ближайшие часы",- говорится в сообщении.

Перебои в сети оператора возникли в понедельник утром, что, как сообщили ранее Trend в компании, произошло по причине технического сбоя.

ООО "Azercell Telecom" было основано в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 99,8 процента населения. Число абонентов компании насчитывает 4,5 миллиона.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @h_veliyev