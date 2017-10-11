Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая - ВИДЕО

2017-10-11 13:30 | www.oxu.az | 6

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского коллегу Владимира Путина с прошедшим днем рождения.

Как передает Oxu.Az, необычным подарком стал щенок алабая по кличке Верный.

«Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день - день ангела. Поэтому я вас от души поздравляю, желаю вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ», - сказал он в начале встречи.

Он отметил, что Путин очень много делает в вопросах экологии.

«У нас есть общий один друг - это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая», - добавил он. По его словам, собаке дали кличку Верный.

После этого в зал, где проходила встреча лидеров, занесли переноску со щенком. Президент Туркменистана достал его оттуда, а затем передал Путину.

Президент Туркмении также отметил, что двусторонним отношениям, а также контактам в рамках СНГ, придается большое значение.

A.M.