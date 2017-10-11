Сближения Анкары и Москвы беспокоит Вашингтон – эксперт

2017-10-11 14:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турецко-российское сближение, а также намерения Анкары приобрести у России современные ЗРК С-400, вызывает сильное беспокойство в США. Об этом сообщил Trend колумнист турецкой газеты ZedLife, эксперт Гюнгер Гекдак.

По словам эксперта, за последние годы в американо-турецких отношениях накопились серьезные проблемы.

«Выдача в США ордера на арест телохранителей президента Турции, отказ в экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, предоставление вооружений отрядам YPG и PYD являющихся сирийским крылом РПК, и кончено же ожидаемые совместные военные операции Анкары, Москвы и Ирана стали основными проблемами, вызывающими трение между Вашингтоном и Анкарой» - сказал эксперт.

По мнению эксперта, сирийская политика США является угрозой для национальной безопасности Турции.

Гекдак отметил, что если рассмотреть отношения Турции и США, то можно увидеть что впервые за всю дипломатическую историю двух стран подобный кризис поднялся до уровня дипмиссий.

Эксперт не исключает что, не смотря на то, что власти Турцию до сих пор сохраняют спокойствие, в сложившейся ситуации Анкара не сделает первого шага для разрешения недавнего кризиса.

«Проблема в том, что США, являющиеся главным союзником Турции, до сих пор не выполнили ни одного из требований Анкары», - сказал эксперт.

Эксперт отметил, что можно сказать, что США утратили доверие Турции.

Отметим, что США приостановили выдачу виз гражданам Турции по причине ареста в стране сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя арест сотрудника генконсульства США, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции.

Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США.

Напомним что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отметил, что США должна задуматься над тем, как члены организации Фетхуллаха Гюлена проникли в ряды работников американского посольства.

Эрдоган отметил, что посол Джон Басс не представляет США в Турции.

Ранее министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль отклонил просьбу посла США Джона Басса о встрече.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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