Айдын Алиев: Прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет Азербайджана в 2017 году будет перевыполнен

2017-10-11 14:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана намерен перевыполнить прогноз по поступлениям в государственный бюджет, сказал в среду журналистам председатель ГТК Айдын Алиев.

"В прошлом году мы перевыполнили прогноз таможенных поступлений. Что касается текущего года, то в объеме поступлений вновь наблюдается рост - на 17,5 процента", - сказал глава ГТК.

Согласно отчету ГТК, в январе-сентябре 2017 года таможенные органы перечислили в госбюджет свыше 1,95 миллиарда манатов, что на 18 процентов превышает показатель девяти месяцев прошлого года.

При этом отчисления за сентябрь превысили 243 миллионов манатов. В прошлом месяце поступления от таможенных пошлин составили почти 56,2 миллиона манатов, НДС - 176,3 миллиона манатов, акцизов - 7,8 миллиона манатов, дорожного налога - 3,4 миллиона манатов.

По сравнению с сентябрем 2016 года поступления от таможенных пошлин сократились на 1,4 процента, от НДС - выросли почти на 10 процентов, акцизов – сократились на 1,9 процента, дорожного налога – выросли на 41,7 процента.

Прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет Азербайджана на 2017 год составляет 2,205 миллиарда манатов.

Официальный курс на 11 октября составляет 1,7003 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)