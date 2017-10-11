Азербайджанский ученый: «Разработана вакцина нового поколения против малярии»

2017-10-11 16:27 | www.apa.az | 6

Разработана успешно синтезированная в растениях вакцина нового поколения против малярии.



Как сообщает АПА, член-корреспондент Научной академии наук Азербайджана, профессор турецкого Университета Акдениз Тарлан Мамедов выступил с научным докладом на тему «Новая молекулярная биотехнология, которая обеспечивает синтез высокостабильных и функционально активных вакцин, терапевтических белков и промышленных ферментов в листьях растений».





Ученый сказал, что в настоящее время производство рекомбинантных белков осуществляется посредством нескольких экспресс-систем: бактерии, дрожжевые грибы, насекомые, млекопитающие.

Т.Мамедов отметил, что за последние годы системы экспрессии растений начали использоваться в производстве больше, так как они рентабельны с экономической точки зрения и безопасности: «В некоторых случаях, когда система не соответствует производству такого типа белков, для устранения проблемы возникает необходимость использования новой молекулярной биотехнологии. Впервые использовав эту технологию, был проведен успешный синтез с растениями против малярии. Была получена вакцина нового поколения с высокими показателями. Эта технология также создает обширные возможности для синтеза разных рекомбинатных и терапевтических белков, вакцин, натуральных пищевых добавок, а также промышленных энзимов».

По словам профессора, производство внутри страны рекомбинантных белков и поставка их отечественный на рынок принесет немалую экономическую выгоду.

«Производство таким способом внутри страны дорогостоящих препаратов для людей и животных позволит снизить зависимость от импорта в этой сфере», - считает он.