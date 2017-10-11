В регионы Азербайджана в рамках механизма поощрения инвестировано 1,7 млрд манатов - замминистра (версия 2)

2017-10-11 14:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В рамках механизма поощрения инвестиций в регионы Азербайджана было вложено 1,7 миллиарда манатов, сказал в среду заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе проходящего в Баку азербайджано-германского бизнес-форума.

"Мы начали применение данного механизма чуть более года назад и уже достигли хороших результатов. Данный механизм был создан для финансирования регионов страны, и у нас уже есть конкретные результаты", - сказал Бабаев.

По его словам, в настоящее время в стране реализуется около 80 проектов в рамках механизма поощрения инвестиций.

"Реализация ряда других проектов будет начато в ближайшее время", - отметил Бабаев.

Документы поощрения инвестиций на семь лет освобождают предпринимателей от уплаты налогов на землю и имущество, а также позволяют выплачивать в течение этого периода только половину подоходного налога и налога на прибыль. Импортируемое в ходе реализации проектов оборудование получившими документы поощрения инвестиций компаниями, освобождается от уплаты НДС и таможенных пошлин.

(Автор: Анвар Мамедов)