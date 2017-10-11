Названы планируемые сроки открытия авиарейса Абу-Даби - Баку

2017-10-11 15:03 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Etihad Airways планирует со второго марта 2018 года начать авиаперелеты по маршруту Абу-Даби - Баку, сообщает в среду авиакомпания.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Airbus A320 трижды в неделю - по средам, пятницам и субботам.

Как отметил СЕО Etihad Airways Питер Баумгартнер, слова которого приводятся в сообщении, открытие первого прямого авиасообщения между Абу-Даби и Баку обусловлено важностью усиления деловых, туристических и культурных связей между ОАЭ и Азербайджаном.

В настоящее время перелеты в Баку осуществляют две авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов - flydubai и Air Arabia. Рейсы из Азербайджана в ОАЭ осуществляет национальная авиакомпания ЗАО “Азербайджанские авиалинии” - это ежедневные полеты в Дубай на самолетах Boeing 757.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с ОАЭ в январе-августе 2017 года составил 24,4 миллиона долларов, в том числе экспорт в ОАЭ - 11,88 миллиона долларов.

(Автор: Азад Гасанли)

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