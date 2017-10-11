На саммите глав государств СНГ в Сочи подписано 18 документов

2017-10-11 17:03 | www.apa.az | 6

Как сообщает командированный в Сочи корреспондент АПА, сначала главы государств провели заседание сначала в узком составе, затем - в расширенном, с участием делегаций.

На встрече в расширенном формате выступил президент Таджикистана, который будет председательствовать в СНГ в 2018 году. Имамали Рахмон рассказал о мероприятиях, которые планирует претворить в жизнь правительство Таджикистана с целью наращивания деятельности организации.

Далее с речью к участникам мероприятия обратился президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухаммедов. В 2018 году Туркменистан будет сопредседательствовать в СНГ.

Выступившая на саммите председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко коснулась деятельности Межпарламентской ассамблеи СНГ, а также проинформировала о работах, осуществленных за период председательствования в СНГ Российской Федерации.

По итогам саммита лидеры стран СНГ подписали 18 документов в связи с обсужденными вопросами. В эти документы входят решение «О председательстве в Содружестве Независимых Государств», протокольное решение «О проведении очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств», решение «О председателе Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств», «Концепция сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией», «Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и другими проявлениями экстремизма, а также в сфере их определения», решения об объявлении 2019 года на пространстве СНГ «Годом книги», 2020 года – «Годом 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и др.



Отметим, в работе саммита глав государств стран СНГ также принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.