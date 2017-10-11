Отравившая малолетнюю дочь мать: «Я хотела убить ее и год назад»

2017-10-11 17:38 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, женщина полностью признала свою вину. Она сказала, что находилась в гражданском браке с Бахтияром Омаровым и жила на ферме, принадлежащей мужчине по имени Рафиг в селе Хил Гусарского района. В 2012 году у них родилась дочь Луиза.

Г.Сайпуллаева сказала, что она зарабатывала на жизнь, работая в домах и на фермах различных людей. Она отметила, что, желая упростить себе жизнь, хотела переехать к родителям, однако существование дочери ей мешало. Г.Сайпуллаева думала, что если поедет к родителям с дочерью, ее не примут.

Гюльнара сказала, что хотела вернуться к родителям и жить свободно, для этого 14 июня утром она проснулась с намерением убить свою дочь Луизу.

Она сказала, что в тот же день она смешала раствор ампулы препарата Неоцидол и другое средство с молоком, после чего дала выпить Луизе.

Гюльнара Сайпуллаева сказала, что затем Луиза пошла играть во дворе и через пол часа пришла к ней, жалуясь на боли в животе. В это время у нее пошла пена изо рта. Девочку отвезли в больницу на автомобиле владельца фермы. Однако Луиза скончалась по дороге в больницу.

Когда в больнице сотрудники прокуратуры спросили у женщины как это произошло, она ничего не ответила. Через 6 дней после произошедшего, 20 июня Г.Сайпуллаева призналась мужу Бахтияру, что умышленно отравила дочь.

Из показаний стало ясно, что примерно год назад у Гюльнары Сайпуллаевой было намерение убить дочь, для этого она смешала различные лекарственные препараты, чтобы дать выпить Луизе. Однако женщине стало жалко девочку, она передумала делать это.

Отметим, уголовное дело Г.Сайпуллаевой в настоящее время расследуется в Бакинском суде по тяжким преступлениям под производством судьи Рамеллы Аллахвердиевой.