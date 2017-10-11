Фландрия требует независимости от Бельгии

2017-10-11 14:00 | www.oxu.az | 4

Референдум о независимости в Каталонии может повлиять на рост национального самосознания и стремления к суверенитету в отдельных регионах Европы, об этом, например, задумались во Фландрии.

Как передает Oxu.Az, Фландрия уже планирует выяснить возможность отделения от Бельгии. Лидер партии евроскептиков «Фламандский интерес», которая представлена в обеих палатах парламента Бельгии, Томас Ван Грикен заявил, что плебисцит в испанской провинции не будет последним в Европе. Во Фландрии, где распространен, преимущественно, нидерландский язык, а борьба за самоопределение насчитывает столетия, готовы пойти по каталонскому пути.

По словам Томаса Ван Грикена, значительная часть населения Бельгии поддерживает референдум о независимости в Каталонии, а регион Фландрия намерен в будущем провести свой плебисцит.

«Мы хотели бы провести референдум во Фландрии. Ведь большинство населения региона поддерживает эту идею», - сообщил Ван Грикен.

Бельгийская оппозиционная партия «Фламандский интерес» выступает за независимость одного из двух регионов страны — нидерландоязычной Фландрии в противовес франкоговорящей Валлонии. Партия представлена в сенате и палате представителей - обеих палатах парламента Бельгии.

A.M.