Боевики перехватили российские грузовики с гумпомощью

2017-10-11 14:10 | www.oxu.az | 5

Боевики из подконтрольных США населенных пунктов перехватили две автоколонны с медикаментами и продуктами для населенных пунктов Хаджми и Кхель.

Как передает Oxu.Az, об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

"По очередному "странному" совпадению практически одновременно с ними в эту зону деэскалации зашли и две автоколонны с медикаментами и продуктами для местного населения. Первая колонна с грузом 30 тонн вошла в н.п. Хаджми, вторая с грузом 60 тонн - в н.п. Кхель. Вся прибывшая гуманитарная помощь и, прежде всего, медикаменты, была выгружена и находится у приехавших из Эт-Танфа боевиков", - сказал Конашенков, добавив, что по имеющейся информации, данные населенные пункты находятся под контролем "спящих ячеек" "Джебхат ан-Нусры".

Н.О.