Целевые показатели экспорта Беларуси в ЕС на 2018-2020 годы

2017-10-11 18:00 | www.trend.az | 5

Совет Министров Беларуси определил, сколько товаров и услуг должны поставлять государственные органы и организации в страны Европейского союза в 2018-2020 годах, передает Белта.

Всего:

2018 год - $5 млрд 586 млн,

2019 год - $5 млрд 943 млн,

2020 год - $6 млрд 244 млн.

Крупнейшие экспортеры в 2018 году:

концерн "Белнефтехим" - $2 млрд 786 млн,

предприятия Министерства промышленности - $659 млн,

концерн "Беллесбумпром" - $174 млн,

ОАО "Белорусская калийная компания" - $156 млн.

Экспорт предприятий облисполкомов в 2018 году:

Брестский облисполком - $155 млн,

Витебский - $375 млн,

Гомельский - $55 млн,

Гродненский - $170 млн,

Минский - $353 млн,

Могилевский - $143 млн,

Минский горисполком - $241 млн.

Целевые показатели будут ежегодно корректироваться с учетом изменений состава стран ЕС, номенклатуры товаров и создания в Беларуси новых экспортно ориентированных производств.

Беларусь в январе-августе 2017 года увеличила экспорт товаров в страны Европейского союза на 19,7% по сравнению с январем-августом 2016-го до $4 млрд 856 млн. Положительное сальдо внешней торговли составило $669 млн.