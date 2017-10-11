Целевые показатели экспорта Беларуси в ЕС на 2018-2020 годы

2017-10-11 18:00 | www.trend.az | 5
Совет Министров Беларуси определил, сколько товаров и услуг должны поставлять государственные органы и организации в страны Европейского союза в 2018-2020 годах, передает Белта.
Всего:
2018 год - $5 млрд 586 млн,
2019 год - $5 млрд 943 млн,
2020 год - $6 млрд 244 млн.
Крупнейшие экспортеры в 2018 году:
концерн "Белнефтехим" - $2 млрд 786 млн,
предприятия Министерства промышленности - $659 млн,
концерн "Беллесбумпром" - $174 млн,
ОАО "Белорусская калийная компания" - $156 млн.
Экспорт предприятий облисполкомов в 2018 году:
Брестский облисполком - $155 млн,
Витебский - $375 млн,
Гомельский - $55 млн,
Гродненский - $170 млн,
Минский - $353 млн,
Могилевский - $143 млн,
Минский горисполком - $241 млн.
Целевые показатели будут ежегодно корректироваться с учетом изменений состава стран ЕС, номенклатуры товаров и создания в Беларуси новых экспортно ориентированных производств.
Беларусь в январе-августе 2017 года увеличила экспорт товаров в страны Европейского союза на 19,7% по сравнению с январем-августом 2016-го до $4 млрд 856 млн. Положительное сальдо внешней торговли составило $669 млн.