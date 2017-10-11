PwC: После применения санкций против России западные компании выбрали Азербайджан

2017-10-11 17:40 | www.apa.az | 5

По его словам, за последние 10 лет Азербайджан собрал крупный капитал и за счет внутренних финансовых источников оказал поддержку развитию ненефтяного сектора: «Количественный подход свидетельствует о том, что госпредприятия нуждаются в серьезных инвестициях и для этого из государственного бюджета в последние годы вкладывались большие инвестиции в обновление старой инфраструктуры. Частный сектор же не вырос до уровня зарубежных инвестиций. В целом ненефтяной сектор Азербайджана нуждается в иностранных инвестициях. Качественный подход показывает, что в нуждающихся в инвестициях сферах и предприятиях нет свободного притока внутреннего капитала. Здесь возникает вопрос: может ли помочь иностранный капитал? Думаю, что иностранный капитал с этой точки зрения очень помогает. В целом, да, Азербайджану иностранный капитал нужен. Но он нужен не только для финансирования, а необходим для повышения эффективности».

На вопрос о том, привлекательны ли азербайджанские компании для иностранного капитала, В.Ахундов ответил: «У правительства Азербайджана есть стратегические дорожные карты, и это свидетельствует о том, что государство понимает необходимость перехода к процессу трансформации. Международные инвесторы также понимают, что в экономику страны были вложены миллиарды долларов, полученных от экспорта нефти. Геополитическое расположение Азербайджана делает его привлекательным для компаний Европы и Азии. Инвесторы из США, Европы, СНГ, Ближнего Востока говорят, что чувствуют себя комфортно в Азербайджане».

По словам В.Ахундова, после применения санкций против России западные компании поняли, что должны диверсифицировать инвестиционный портфель, и Азербайджан с Казахстаном отличный выбор с этой точки зрения.