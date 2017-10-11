«Сладкие» цены на ярмарке меда – РЕПОРТАЖ

2017-10-11 14:22 | www.oxu.az | 6

Вчера в Баку открылась Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства.

В ярмарке, в которой принимают участие 336 пчеловодов, на продажу выставлено 107 500 кг очищенного меда, 5 500 кг пчелиных сот, 200 кг цветочного меда, 850 кг цветочной пыльцы, 35 кг пчелиного молочка, что значит, что в этом году на продажу было выставлено больше продукции, чем в прошлом году.

Отметим, что в 2016 году в ярмарке приняли участие 254 пчеловода и на продажу было выставлено 75 тонн очищенного меда. Повлияло ли такое изобилие на цены?

Сотрудники Oxu.Az посетили выставку-ярмарку, чтобы это выяснить.

Отметим, что места экономических районов в торговом павильоне были определены жребием. В этом году преимущество было у ленкоранских пчеловодов. По данным министерства сельского хозяйства, в этом году в ярмарке приняли участие 106 пчеловодов из данного региона. Однако активностью выделялись пчеловоды из Исмаиллы. Поверив их заверениям о чистоте своей продукции, мы приблизились к стендам. Продавец Сабирхан Амиров, который, по его собственным словам, продал в прошлом году почти тонну меда, сказал, что у него есть особые покупатели: «Я уже 14 лет привожу мед на ярмарку. Торговля идет неплохо».

Сабирхан продает килограмм цветочного меда за 25 манатов: «Трехкилограммовый баллон (баллон вмещает 4,5 килограмма) продам за 90 манатов. Постоянные клиенты покупают по 15-20 кг. Лесной мед стоит 30 манатов, горный мед – 25 манатов, цветочный мед – 20 манатов».

Женщина из Исмаиллы рассказала, что привезла на ярмарку 230 кг меда и продает его по 20-25 манатов.

Продавец настроен не очень оптимистично по поводу продаж в этом году: «Покупателей в этом году мало. Поэтому стараюсь снизить цены, чтобы покупателей было больше».

Пчеловод Физули Вердиев (Гянджа) привез на ярмарку 400 кг очищенного меда и 100 кг пчелиных сот: «Гедабекский и самухский мед стоят 25 манатов, пчелиные соты – 30 манатов. В прошлом году они стоили 25 манатов, в этом году цены выросли».

Продавец из Шемахи продает каштановый мед за 40 манатов, а майский – за 35 манатов: «Каштановый мед в прошлом году стоил 35 манатов. Содержание пчел стало обходиться дороже, что отразилось на ценах».

Пчеловод Мубариз Агаев уже два года привозит свою продукцию на ярмарку: «Майский мед стоит 30 манатов, акациевый мед – 25 манатов».

Пчелиное маточное молочко вызвало большой интерес посетителей ярмарки. Как известно, выработкой маточного молочка занимаются пчелы-кормилицы, они производят полезный продукт в специальных аллотрофических железах. Данный продукт пригоден не только для вскармливания личинок маточных пчел, маточное молочко обладает полезными свойствами и для здоровья людей. Молочко смешивают с медом. Грамм пчелиного маточного молочка стоит 70 манатов.

Стоит отметить, что продавцы на ярмарке неохотно делают скидки, объясняя это возросшими расходами. На ярмарке также имеется лаборатория, позволяющая на месте определить качество купленной продукции.

Л.А.

