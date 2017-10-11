Цель принятых ПАСЕ документов - создать негативный имидж Азербайджана - депутат

2017-10-11 18:34 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Принятые на сегодняшних заседаниях ПАСЕ документы, где поднимаются не соответствующие действительности вопросы по Азербайджану, нацелены на то, чтобы создать негативный имидж страны. Об этом сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Асим Моллазаде.

По его словам, за этими событиями, наряду с армянским лобби, стоят и настоящие хозяева армян. «Сложилась очень странная ситуация: некоторые силы заставляют ПАСЕ принимать документы против Азербайджана. Они хотят создать негативный имидж Азербайджана», - сказал депутат.

Моллазаде считает, что в то же время за попытками давления на Азербайджан стоят сильные государства, конкурирующие с Азербайджаном в энергетической, транспортной и других сферах. «Это основные силы, которые ведут информационную войну против Азербайджана. То есть, война против Азербайджана ведется не только в окопах, но и в информационной сфере", - сказал депутат.

Отметим, что сегодня на осенней сессии ПАСЕ были приняты доклады на темы «Деятельность демократических институтов в Азербайджане» и «Шаги, предпринятые в сфере уважения прав человека в период председательства Азербайджана в Совете Европы».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)