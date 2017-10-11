Месячная инфляция в Азербайджане составила 0,7%

2017-10-11 18:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В сентябре 2017 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане выросли на 0,7 процента по сравнению с августом, сообщает в среду Государственный комитет по статистике.

Цены на продовольственные товары за этот период выросли на 1,4 процента, на непродовольственные товары – на 0,4 процента, а стоимость платных услуг увеличилась на 0,1 процента.

В январе-сентябре 2017 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в стране выросли на 13,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Цены на продовольственные товары за этот период повысились на 17,9 процента, непродовольственные товары - на 12,5 процента, стоимость платных услуг, оказываемых населению, выросла на 9,6 процента.

(Автор: Азад Гасанли)

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