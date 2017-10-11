Дата намечающейся в Москве премьеры оперы «Лейли и Меджнун» изменена

2017-10-11 18:09 | www.apa.az | 4

Об этом АПА сообщил народный артист, исполнитель роли Меджнуна Мансум Ибрагимов.

Он отметил, что дата изменения премьеры оперы связана с техническими причинами: «Это технический вопрос, связанный с только с организационными работами. Показ оперы состоится в феврале следующего года в Москве. В настоящее время уточняется точная дата».

И.Ибрагимов сказал, что после обсуждений с организаторами решение о дате проведения премьеры, скорее всего, будет принято завтра: «Верю, что показ оперы будет успешным. Мы как и всегда достойно представим богатую азербайджанскую культуру за рубежом».

Отметим, организаторами мероприятия выступили Азербайджанская национальная консерватория и функционирующая в России Студия азербайджанской культуры и искусства. Премьера пройдет при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики.

Главные роли в опере исполнят народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов - Меджнун, лауреат международного конкурса, исполнительница Арзу Алиева - Лейли.

Напомним, первая азербайджанская национальная опера «Лейли и Меджнун» написана Узеиром Гаджибейли в 1907 году. Первая постановка оперы состоялась 25 января 1908 года в Баку, в театре Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Опера «Лейли и Меджнун» открыла новый период в истории музыкальной культуры Азербайджана, в то же время на мусульманском Востоке возник новый жанр мугамной оперы. Опера была написана по мотивам одноименной поэмы Физули.

Режиссёром первой постановки был Гусейн Араблинский, дирижировал Абдуррагим-бек Ахвердиев.

В ролях выступили: Гусейнгулу Сарабский (Меджнун), Абдуррахман Фараджев (Лейли), Дж. Дагестани (Ибн Салам), М.Кязимовский (мать Меджнуна), Мирза Мухтар (Абульгейс, отец Меджнуна), Имран Гасымов (отец Лейли), Дж. Везиров (мать Лейли).