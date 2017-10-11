Семейная трагедия в Гусаре – ОБНОВЛЕНО

2017-10-11 14:25 | www.oxu.az | 5

Стали известны подробности самоубийства девушки в Гусарском районе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, Нурана Алтуханова 2000 г.р., проживавшая с семьей в новом жилом массиве в городе Гусар, покончила с собой из-за любимого человека.

В ходе расследования выяснилось, что семья не позволила девушке создать семью с любимым человеком, и захотела выдать ее за другого парня.

Вчера в семье в очередной раз возник конфликт по этому поводу, и девушка сбежала из дома. Домашние сразу обратились в полицию, и сами начали поиски. Спустя некоторое время выяснилось, что 17-летняя Нурана бросилась с 8-10-метровой скалы недалеко от своего дома.

Следствие по уголовному делу продолжается.

08:45

В Гусаре совершено самоубийство.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Алтуханова Нурана Махир гызы 2000 г.р. покончила с собой, бросившись со скалы.

Причины самоубийства пока неизвестны.

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.

A.M.