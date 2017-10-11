Семейная трагедия в Гусаре – ОБНОВЛЕНО

2017-10-11 14:25 | www.oxu.az | 5
Стали известны подробности самоубийства девушки в Гусарском районе.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, Нурана Алтуханова 2000 г.р., проживавшая с семьей в новом жилом массиве в городе Гусар, покончила с собой из-за любимого человека.
В ходе расследования выяснилось, что семья не позволила девушке создать семью с любимым человеком, и захотела выдать ее за другого парня.
Вчера в семье в очередной раз возник конфликт по этому поводу, и девушка сбежала из дома. Домашние сразу обратились в полицию, и сами начали поиски. Спустя некоторое время выяснилось, что 17-летняя Нурана бросилась с 8-10-метровой скалы недалеко от своего дома.
Следствие по уголовному делу продолжается.
08:45
В Гусаре совершено самоубийство.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Алтуханова Нурана Махир гызы 2000 г.р. покончила с собой, бросившись со скалы.
Причины самоубийства пока неизвестны.
По факту в районной прокуратуре проводится расследование.
A.M.