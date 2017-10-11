В Афинах атаковано посольство Испании

2017-10-11 14:30 | www.oxu.az | 4

Группа анархистов, выступающих в поддержку независимости Каталонии, ворвалась в посольство Испании в Афинах, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

"Около 15 - 20 человек вошли в посольство и разбросали листовки. Они ничего не сломали, - пояснил представитель дипломатической миссии. - Текст листовок гласит: "Солидарность - это оружие народа"".

На место происшествия прибыли полицейские, задержавшие 19 человек. По данным правоохранительных органов, организатором акции может быть греческая группировка "Рубикон", которая выступает в поддержку независимости Каталонии.

Н.Г.