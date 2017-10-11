"Сцена" азербайджанской писательницы (ФОТО)

2017-10-11 18:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку состоялась презентация книги "Səhnə" ("Сцена") писателя-драматурга, публициста Парвин Нуралиевой, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

Заместитель министра культуры и туризма Адалят Велиев, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, народный поэт Сабир Рустамханлы, народный артист Рамиз Гасаноглу, заслуженный деятель искусств Бахрам Османов, секретарь Союза писателей Азербайджана Рашад Меджид, драматург Али Амирли и другие дали высокую оценку литературно-публицистической деятельности Нуралиевой.

Было отмечено, что в издание включены интервью с известными театральными деятелями, рецензии на спектакли, пьесы, а также статьи о международных театральных конференциях, проведенных в Баку.

Было подчеркнуто, что презентация издания проводится в стенах Государственного театра юного зрителя неслучайно, именно на сцене этого театра поставили несколько спектаклей по произведениям Парвин Нуралиевой.

В свою очередь Парвин Нуралиева выразила признательность всем собравшимся, отметив, что то, о чем она пишет, – результат ее большой любви к искусству.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)