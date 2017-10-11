Лукашенко раскритиковал деятельность ПА СНГ

2017-10-11 18:23 | www.apa.az | 5

Сегодня на заседании в узком составе Совета глав государств СНГ в Сочи президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал деятельность Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Как сообщает командированный в Сочи спецкор АПА, на встрече в узком составе президент Беларуси сказал, что обсудил с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым работу отдельных структур СНГ, и в частности Межпарламентской ассамблеи:

«Мы оба считаем, что деятельность этого органа не дает нужной отдачи, при том что на его содержание выделяются немалые деньги. Если эта структура не работает, может быть, отказаться от нее? Хотя мы предлагали наделить ее определенными, конкретными полномочиями. Мы там какие-то модельные законы принимаем, но ни один из них, например в Беларуси, не лег в основу принятия национального законодательства. Такого в принципе никогда не было, - заметил белорусский лидер. - Получается, что депутаты собираются в Санкт-Петербурге, вроде бы что-то обсуждают, говорят... Но даже мы об этом ничего не знаем, потому что это не востребовано».